Wegen eingeschränkter Stromlieferungen in der Provinz Sichuan ist die Fertigungskapazität in den dortigen Werken beeinträchtigt. Wann die Produktionsanlagen von Jinko Solar wieder mit voller Leistung laufen werden, ist ungewiss.Wegen der momentan sehr großen Hitze in der zentralchinesischen Provinz Sichuan führen viele Flüsse in der Region derzeit kaum oder gar kein Wasser. Daher steht dort eine Reihe von Wasserkraftwerken momentan still. Zugleich ist die Nachfrage nach Strom aber sehr hoch, da die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen. Deshalb hat die Provinzregierung die Stromlieferung für viele ...

