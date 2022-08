Module und Speicher liefern nach Angaben des Herstellers genug Strom, um 300 Tassen Kaffee pro Tag zuzubereiten. Damit könne die mobile Kaffeebar ohne Netzanschluss betrieben werden.Espresso, Cappuccino, Filterkaffee, Flat White - um Kaffee zuzubereiten, ist einiges an Strom nötig. Für die Betreiber von Coffee Bikes ist es mitunter nicht ganz einfach, an öffentlichen Orten an Energie zu kommen. Der Batteriespezialist Liontron aus dem niederrheinischen Nettetal hat dafür nun eine Lösung entwickelt: ein Coffee Bike, das mit eingebauten Lithium-Eisenphosphat-Batterien genügend Strom zur Verfügung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...