Die Gruppe Vaudoise Versicherungen unterstützt das «Future of Health»-Programm. Das von der CSS und dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufene Programm unterstützt Startups bei der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen.Lausanne - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen unterstützt das «Future of Health»-Programm. Das von der CSS und dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufene Programm unterstützt Startups bei der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen, indem es ihnen notwendige Ressourcen und Finanzmittel zur Verfügung stellt. Die Vaudoise fördert Projekte, die sich in Zukunft positiv auf die mentale Gesundheit...

