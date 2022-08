Die Entscheidungsträger der Bank of Japan (BOJ) werden ihre Politik unverändert beibehalten, auch wenn die Verbraucherinflation noch weitere sechs Monate steigen wird, sagte der ehemalige Chefökonom der BOJ, Kazuo Momma, in einem MNI-Interview am Montag voraus. Zusätzliche Zitate "Es wird erwartet, dass der Kernverbraucherpreisindex in diesem Fiskaljahr ...

