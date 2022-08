In diesem Buch werden einerseits die ökonomischen Grundlagen von Kryptowährungen geschildert und andererseits detailliert Auskunft darüber gegeben, wie Anlegerinnen mit Kryptowährungen am Dezentralisierten Finanzmarkt (DeFi) investieren und passives Einkommen generieren können.In diesem Buch werden einerseits die ökonomischen Grundlagen von Kryptowährungen geschildert und andererseits detailliert Auskunft darüber gegeben, wie Anlegerinnen mit Kryptowährungen am Dezentralisierten Finanzmarkt (DeFi) investieren und passives Einkommen generieren können. Kryptowährungen und insbesondere der Dezentralisierte Finanzmarkt (DeFi) haben ein neues Finanzsystem hervorgebracht...

Den vollständigen Artikel lesen ...