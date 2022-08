Der korrigierende Abwärtstrend des AUD/USD wird in den nächsten Wochen voraussichtlich auf eine starke Gegenbewegung um 0,6830 treffen, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Trotz des relativ starken Rückgangs des AUD am vergangenen Freitag hat sich die Abwärtsdynamik nicht wesentlich ...

