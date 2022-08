Jeder zweite der bis zu 1400 Angestellten, von denen sich Novartis in der Schweiz trennen will, ist ein Manager.Basel - Der im Frühjahr angekündigte Stellenabbau des Pharmakonzerns Novartis trifft besonders viele Mitarbeitende in leitenden Positionen. Jeder zweite der bis zu 1400 Angestellten, von denen sich Novartis in der Schweiz trennen will, ist ein Manager. Die Konsultationen mit den Mitarbeitenden auf Managementebene wurde soeben abgeschlossen, erklärte der Schweizer Novartis-Chef Matthias Leuenberger...

