Brasilien hat sich in jüngster Vergangenheit von einem großen Importeur zu einem interessanten Exporteur von Äpfeln gewandelt, vor allem die Sorten Gala (65%) und Fuji (35%), so die Brasilianische Vereinigung der Apfelerzeuger (ABPM). Allerdings hat die Produktionsmenge in der Saison 2021/22 um 38% im Jahresvergleich mit einer großen Dominanz kleiner Sorten und fehlender...

Den vollständigen Artikel lesen ...