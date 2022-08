Der Bauzulieferer ist im ersten Halbjahr zwar weiter gewachsen, hat aber einen Gewinneinbruch erlitten.Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia ist im ersten Halbjahr zwar weiter gewachsen, hat aber einen Gewinneinbruch erlitten. Grund für den Gewinnrückgang sind höhere Kosten und die Aufwertung des Schweizer Frankens. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 7,2 Prozent auf 630,9 Millionen Franken, wie das Ostschweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

