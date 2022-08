Das Advisory Board unterstützt bei der Definition und Umsetzung der mittelfristigen Geschäftsziele und der längerfristigen Strategie des Unternehmens.Zürich - Stefan Bürzle und Ralph Hutter bringen nach den beiden Bug-Bounty-Spezialisten Andreas Schneider und Matthias Jauslin weitere Fachkompetenzen in das GObugfree Advisory Board. Bürzle ist das Bindeglied in die Finanz- und Wirtschaftswelt, Hutter stellt als HWZ-Studiengangsleiter die Verbindung zur Schweizer Bildungslandschaft her und bringt seine Ecosystem-Expertise ein.

