Die Kursverluste im ersten Halbjahr sowohl bei Aktien als auch bei Obligationen haben der Anlegerstimmung zugesetzt.Von Bernd Hartmann, Head of CIO Office (Chief Strategist) VP Bank Vaduz - Die Kursverluste im ersten Halbjahr sowohl bei Aktien als auch bei Obligationen haben der Anlegerstimmung zugesetzt. Am US-Aktienmarkt waren die ersten sechs Monate das schwächste Halbjahr seit den 1970-er-Jahren. In solch einem Umfeld braucht es nicht viel, damit an den Märkten eine Gegenbewegung einsetzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...