Mathias Beil wurde mit Wirkung zum 22. August 2022 zum Leiter des Sutor Bank Privatkontors berufen. Der ausgewiesene Vermögensverwaltungsexperte wird sich um die Privatkundenbetreuung im Private Banking kümmern. Er sitzt zudem im Anlageausschuss und berichtet direkt an die Sutor Geschäftsleitung. Mathias Beil kommt von der Bethmann Bank, bei der er seit 2014 in Hamburg für die Betreuung und Beratung privater Kunden und für Stiftungen zuständig war. Zuvor war der gelernte Bankfachwirt in verschiedenen Häusern auf Leitungsebene in der Betreuung und ...

