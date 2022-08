Deutschland importierte in der ersten Hälfte dieses Jahres viel weniger Frischobst und -gemüse, zeigt eine Analyse von Fruit&Vegetable Facts. In den ersten sechs Monaten von 2022 wurden 422 Millionen Tonnen importiert, 12% weniger als die 478 Millionen Tonnen in der ersten Hälfte 2021. Bildquelle: Shutterstock.com Der Rückgang der Importe von Spanien war auf 10%...

