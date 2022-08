A.P. Moller-Maersk dehnt sein Netzwerk an Logistik und Vertriebslagerhäusern weiter aus, um seinen Kunden weltweit noch mehr End-zu-End-Logistiklösungen höchster Qualität bieten zu können. Nun, wo die Bauerlaubnis erteilt wurde, wird der Bau des neuen Flow Warehouse in Duisburg beginnen, einer der größten logistischen Knotenpunkte im Binnenland in ganz Europa....

Den vollständigen Artikel lesen ...