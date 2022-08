Dies gelang trotz Investitionen, die im Rahmen des neuen Strategieprogramms "ACT-26" insbesondere in die Digitalisierung des Geschäfts fliessen.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ist im ersten Halbjahr gewachsen und hat mehr verdient als im Vorjahr. Dies gelang trotz Investitionen, die im Rahmen des neuen Strategieprogramms «ACT-26» insbesondere in die Digitalisierung des Geschäfts fliessen. Den Gewinn steigerte die LLB in der ersten Jahreshälfte um 6,8 Prozent auf 75,9 Millionen Franken, wie das Institut am Mittwoch...

