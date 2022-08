Der Euro ist am Mittwoch zum Dollar nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag wieder leicht gesunken.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch zum Dollar nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag wieder leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9959 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Das Währungspaar EUR/CHF notiert mit 0,9607 derweil wieder knapp über der Marke von 0,96. Am Vortag war es bis auf ein Allzeittief von 0,95515 gefallen. Das Duo USD/

