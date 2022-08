Die Hauptversammlung der Naturstrom AG hat eine strategische Neujustierung beschlossen. Dafür will der Ökostromanbieter den Geschäftsbereich Energieerzeugung verselbständigen. Auch in den Führungsorganen des Unternehmens gibt es Veränderungen. Thomas Banning und Hermann Falk haben Naturstrom in mehr als 20 Jahren als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. Falks Amtszeit lief mit Abschluss der diesjährigen Hauptversammlung aus, er trat auf eigenen Wunsch nicht ...

