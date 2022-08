FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 26 (21) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 715 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 725 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - INVESTEC RAISES METRO BANK PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 95 (90) PENCE - JEFFERIES RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1615 (1610) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PETROFAC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 140 (180) PENCE - SHORE CAPITAL RAISES MARSHALLS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 535 PENCE - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY'



