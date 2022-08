Der EuroStoxx50 gab am späten Vormittag um 0,19 Prozent auf 3645,88 Punkte nach.Paris / London - Die europäischen Börsen sind am Mittwoch nach ihren jüngsten Verlusten um den Vortagesstand gependelt. Der EuroStoxx50 gab am späten Vormittag um 0,19 Prozent auf 3645,88 Punkte nach. Ähnlich entwickelte sich der französische Cac 40 , der um 0,17 Prozent auf 6351,28 Punkte sank, während der britische FTSE 100 0,39 Prozent auf 7459,19 Punkte verlor.

