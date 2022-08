Die Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes ist erneut unter die Marke von 1 Billion US-Dollar gefallen, und die größte NFT-Börse OpenSea verzeichnete kürzlich Rekordrückgänge bei den Token. Nach mehreren Tagen des Rückgangs sind die Kryptowährungen in eine zweitägige Konsolidierungsphase eingetreten, wobei der starke Dollar Druck auf riskante Vermögenswerte ausübt: Ethereum bleibt in einer Spanne zwischen 1.570 und 1.650 Dollar, Bitcoin zwischen 21.000 und 21.600 Dollar. Kryptowährungen haben den Seitwärtstrend meist sehr abrupt beendet, und die bevorstehende Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag könnte die Händler unter Druck setzen. Der Großteil des Marktes befürchtet, dass Powells hawkishe Rede auf der Jackson Hole-Konferenz die Wall Street verschrecken könnte. Trotz dieser Befürchtungen ...

