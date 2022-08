Kein Tag vergeht, an dem in Deutschlands Unternehmen nicht über den Fachkräftemangel und damit verbunden über den War for Talents gesprochen wird. Im Rennen um die besten Talente reicht es aber schon lange nicht mehr, eine Stellenanzeige zu schalten und zu hoffen, dass der oder die Richtige unter den Einsendungen dabei ist. "Post and Pray", das war einmal. Stattdessen müssen Unternehmen selbst aktiv werden: Active Sourcing oder Direct Sourcing sind aus der Recruiting-Welt nicht mehr wegzudenken. Kleine und mittelständische Unternehmen scheuen häufig noch den Weg über Karrierenetzwerke oder soziale Medien. Damit verpassen sie viele Chancen, High Potentials zu verpflichten. Ein Gastbeitrag von Klaus Becker, Gründer und geschäftsführender Partner der Personalberatung BECKER + PARTNER.Bis 2025 fehlen der deutschen Wirtschaft laut einer Studie der Wirtschaftsforschungsfirma Prognos bis zu 2,9 Millionen Fachkräfte. Dabei ist der demografische Wandel noch nicht einmal auf dem Höhepunkt: Wenn die sogenannten Babyboomer nach und nach in Rente gehen, erhöht sich die Zahl nach Angaben der Wirtschaftsforscher bis 2031 auf 3,6 Millionen. Erst danach beginnt sich die Lücke wieder etwas zu schließen. Dieser Mangel könnte die Wirtschaftskraft in Deutschland erheblich ausbremsen.Heute müssen Unternehmen die Bewerber überzeugen - nicht umgekehrtDamit sie nicht abgehängt werden, führt für Unternehmen jeder Größenordnung an der aktiven Personalsuche kein Weg vorbei. Denn die Fachkräfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...