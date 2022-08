Konkret wurde das EUR/CHF-Währungspaar zuletzt bei 0,9571 gehandelt nach leicht über 0,96 am Morgen und am Vorabend, wobei das neue Jahrestief seit Dienstag leicht darunter bei 0,95515 liegt.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag leicht nachgegeben. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu einem Preis von 0,9943 US-Dollar gehandelt und notierte damit eine Spur tiefer als am Vorabend bzw. am Morgen. Auch zum Franken verlor der Euro wieder etwas an Wert, nachdem er am Vortag die Marke von 0,96 Franken wieder zurückerobert hatte.

