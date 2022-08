Forscher in Saudi-Arabien behaupten, die Verluste von Zelle zu Modul in Perowskit-Silizium-Tandemmodulen durch eine optische Umgestaltung des Moduls mittels Brechungsindextechnik verringert zu haben. Sie bauten ein monolithisches Minimodul mit einem Wirkungsgrad von 26,2 Prozent.von pv magazine International Wissenschaftler unter der Leitung der saudi-arabischen King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) haben ein monolithisches Perowskit-Silizium-Tandemmodul hergestellt, das nach eigenen Angaben minimale Verluste von Zelle zu Modul aufweist. Dabei handelt es sich um eine Tandem-Solarzelle ...

