Die Präsenz der neuerntigen Äpfel aus dem Inland wuchs kräftig an. Insbesondere Delbarestivale, Elstar und Gravensteiner gewannen an Bedeutung. Neu zum Sortiment hinzu stießen James Grieve. Die Relevanz von italienischen Royal Gala und Golden Delicious hatte sich ein wenig intensiviert. Bildquelle: Shutterstock.com Aus Frankreich kamen vorrangig Akane, die in München...

Den vollständigen Artikel lesen ...