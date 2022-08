Das Biotechunternehmen hat im ersten Semester den Verlust eingedämmt. An seinen Mittelfristziel hält das Baselbieter Unternehmen denn auch fest.Reinach - Das Biotechunternehmen Evolva hat im ersten Semester den Verlust eingedämmt. An seinen Mittelfristziel hält das Baselbieter Unternehmen denn auch fest. Konkret ging der Betriebsverlust (EBITDA) um 26 Prozent auf -9,5 Millionen Franken zurück, wie Evolva am Donnerstag mitteilte. Bereits seit Ende Juli ist bekannt, dass der Umsatz um 28 Prozent auf 8,1 Millionen Franken stieg.

