Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist hat im ersten Semester 2022 an Umsatz eingebüsst.Cheseaux-sur-Lausanne - Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski hat im ersten Semester 2022 an Umsatz eingebüsst. Und operativ bleibt das Unternehmen zudem noch deutlicher unter den Erwartungen der Analysten. Die Gruppe bekräftigt aber den bisherigen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz der Gruppe sank in der Berichtsperiode um 2,1 Prozent auf 333,4 Millionen Dollar...

