Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Sie folgten damit den leichten Gewinnen an der Wall Street.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Sie folgten damit den leichten Gewinnen an der Wall Street. Neue Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beflügelten dabei die Kauflaune, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. China kündigte weitere Milliardenhilfen an, um die schwächelnde Wirtschaft zu stabilisieren.

