FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.08.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS BIFFA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 415 (465) PENCE - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 400 (620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KOSMOS ENERGY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 710 (670) PENCE - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3350 (3490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3350 (3490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 205 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - INVESTEC CUTS AVEVA GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2700 PENCE - JEFFERIES CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 96 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERFIELD PRICE TARGET TO 101 (108) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 90 (72) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 121 (102) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC STARTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 145 PENCE - UBS RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 120 (114) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de