Das Landeskabinett hat eine "Energiestrategie 2040" sowie einen Pfad mit Zwischen- und Sektorenzielen für den noch zu erarbeitenden Klimaplan beschlossen. Demnach sollen das Leben und Wirtschaften in Brandenburg bis spätestens 2045 klimaneutral sein.Mit zwei großen Hebeln will das Brandenburger Kabinett erreichen, dass das Bundesland bis spätestens 2045 klimaneutral ist: mit der "Energiestrategie 2040" sowie mit einem Klimaplan. Die Energiestrategie sowie einen Pfad mit Zwischen- und Sektorenzielen für den Klimaplan hat die Ministerriege am Mittwoch auf den Weg gebracht. Kern der 77-seitigen Energiestrategie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...