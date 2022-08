Die europäischen Börsen haben am Donnerstag leicht zugelegt und damit auf die positiven Vorgaben der Wall Street reagiert.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag leicht zugelegt und damit auf die positiven Vorgaben der Wall Street reagiert. Wie schon in den Vortagen gestaltete sich das Geschäft verhalten. Der EuroStoxx 50 legte am späten Vormittag um 0,11 Prozent auf 3671,33 Punkte zu. Ähnlich entwickelte sich der französische Cac 40 , der um 0,1 Prozent auf 6391,38 Punkte anzog...

Den vollständigen Artikel lesen ...