Das neue Heterojunction-Modul hat einen Wirkungsgrad von 22,0 Prozent und einen Temperaturkoeffizienten von -0,25 Prozent pro Grad Celsius.von pv magazine International Der belgische Photovoltaik-Hersteller Belinus hat ein ultra-schwarzes bifaziales Doppelglas-Heterojunction-Solarmodul für Anwendungen im privaten Bereich auf den Markt gebracht. "Alle von Belinus produzierten Solarzellen und Solarmodule werden in Fabriken in Vietnam und der Türkei hergestellt, die auf der Tier-1-Lister von Bloomberg NEF stehen und eine Gesamtjahreskapazität von 2,2 Gigawatt haben", so ein Sprecher des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...