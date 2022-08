Digital Republic taucht zum ersten Mal im grössten Schweizer Telekom-Rating auf und übernimmt gleich den zweiten Platz in der Privatkundenwertung.Zürich - Digital Republic taucht zum ersten Mal im grössten Schweizer Telekom-Rating auf und übernimmt gleich den zweiten Platz in der Privatkundenwertung. In den Kategorien Qualität und Preis erhält Digital Republic gar die beste Bewertung. Nebenbei erobert Digital Republic auch unter den Schweizer Internetanbietern mit dem dritten Platz das Podest. Dies bestätigt, dass mobiles Internet - auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...