Istanbul - Eintracht Frankfurt trifft in der Gruppenphase der UEFA Champions League in der Saison 2022/23 in Gruppe D auf Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

