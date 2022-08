Istanbul - In der Champions-League-Saison 2022/23 trifft Fußball-Bundesligist RB Leipzig in Gruppe F auf Titelverteidiger Real Madrid, Shaktar Donetsk und Celtic Glasgow. Das ergab die Auslosung der UEFA am Donnerstagabend in Istanbul.



Demnach trifft Eintracht Frankfurt in Gruppe D auf Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille. Für Borussia Dortmund geht es in Gruppe G gegen Manchester City, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen. Bayern München bekommt es in Gruppe C mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen zu tun. Bayer 04 Leverkusen muss sich in Gruppe B gegen den FC Porto, Atletico Madrid und Club Brügge behaupten.



In Gruppe E trifft zudem der AC Milan auf Chelsea, Salzburg und Zagreb, Ajax in Gruppe A auf Liverpool, Neapel und die Glasgow Rangers und in Gruppe H spielt Paris Saint Germain gegen Juventus Turin, Benfica Lissabon und Maccabi Haifa.

