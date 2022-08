Unter den Einzelwerten im MDAX konnte sich am Donnerstag das Kasseler Unternehmen K+S ISIN: DE000KSAG888 auszeichnen. Das Papier legte einen Kursgewinn von 7,61 Prozent hin und stand ganz oben auf dem Treppchen. Damit hat die Aktie das Kaufsignal zur Handelseröffnung eindrucksvoll bestätigt. Nun dürfte es spannend werden, ob K+S am Freitag nachlegt und der Ausbruch über den jüngst gebildeten Widerstand gelingt. An einem freundlichen Börsentag stehen ...

