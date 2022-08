Das bisher größte Photovoltaik-Projekt des Energieversorgers N-Ergie besteht aus zwei Solarparks im unterfränkischen Martinsheim und hat eine Leistung von 29 MW. Rossgraben und Fuchsloch heißen die beiden Teile des neuesten Solar-Projekts der N-Ergie Aktiengesellschaft in Martinsheim im Landkreis Kitzingen. Als bislang größtes Photovoltaik-Projekt der N-Ergie gingen sie am 23. August 2022 offiziell in Betrieb. Die beiden etwa zwei Kilometer voneinander entfernten Photovoltaik-Solarparks hat die ...

