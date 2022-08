Die Premiummarke tritt ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit ("Power Unit") in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft an.Ingolstadt - Audi steigt in die Königsklasse des Motorsports ein. Die Premiummarke tritt ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit ("Power Unit") in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft an. Das Projekt wird am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau bei Ingolstadt beheimatet sein. Eine Entscheidung, mit welchem Team man 2026 an den Start geht, wird Audi bis Jahresende...

