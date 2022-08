Das deutsch-kanadische Unternehmen entwickelt derzeit einen Lithiumhydroxid-Konverter in Guben. Die Bauarbeiten könnten im Herbst beginnen. Bisher gibt es in Europa noch keine derartige Raffinerie.Um mehr Zusammenarbeit in der Batterie-Wertschöpfungskette für Elektroautos ging es beim jüngsten Kanada-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Unter anderem kündigten Autobauer Mercedes-Benz und die kanadische Regierung eine engere Zusammenarbeit an - und Mercedes-Benz eine strategische Partnerschaft mit dem deutsch-kanadischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...