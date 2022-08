Die Solarmodule sollen ähnliche Stromerträge wie herkömmliche Zellen liefern, jedoch ohne die Pflanzen in den Gewächshäusern zu beschatten. Der Energiebedarf der Treibhäuser kann laut Voltiris mit dem System zu 60 bis 100 Prozent gedeckt werden.Pflanzen nutzen nur einen Teil des Lichtspektrums für die Photosynthese - der Rest kann zur Erzeugung von Solarstrom verwendet werden. Das ist die Idee hinter den Solarmodulen des EPFL-Start-ups Voltiris, die das Unternehmen gerade in Pilotanlagen in den Kantonen Graubünden und Wallis testet. Pflanzen sind bei der Nutzung des Lichtspektrums selektiv und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...