Von April bis Juni befand sich die Pernod Ricard Aktie ISIN: FR0000120693 auf Talfahrt. Hierbei fiel der Wert um über 30,00 Euro und erreichte ein Tiefstwert bei 167,45 Euro. Langsam, aber sicher wurden die Käufer von hier aus dann jedoch wieder aktiv, sodass sich der Markt in diesem Preisbereich stabilisieren konnte. Dieses Gleichgewicht hielt einige Tage an, wodurch nun im Chart eine kleine Range zu erkennen ist. Diese konnte am 24. Juni nachhaltig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...