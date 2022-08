Die Bananenexporte von Honduras beliefen sich in den ersten sechs Monaten von 2022 auf 293,4 Millionen USD, ein Anstieg von 158,4 Millionen USD gegenüber dem, was in dem gleichen Zeitraum 2021 exportiert wurde, so die Zentralbank von Honduras (BCH). Bildquelle: Shutterstock.com Der Anstieg steht vor allem mit höheren gelieferten Mengen in Verbindung, 6.174.500 40-Pfund-Kartons (18,1...

