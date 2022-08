Der US-Konzern EastGroup Properties Inc. (ISIN: US2772761019, NYSE: EGP) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Dollar aus. Es ist die 171. Quartalsdividende in Folge und eine Anhebung um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal (1,10 US-Dollar). Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 14. Oktober 2022 (Record date: 30. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,00 US-Dollar ausbezahlt. Die derzeitige ...

