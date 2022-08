Viele haben sich vielleicht gewundert, als wir am 17. Juli im Express-Service den Einstieg bei Teck Resources ISIN: CA8787422044 vorgeschlagen haben. Der Titel unseres Beitrags lautete: "Teck Resources-Aktie im Sturzflug!" In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Das Tief wurde am letzten Donnerstag mit 24,72 USD notiert und es gab eine Gegenwehr, die vielleicht für einen (kurzen) Trade nutzbar ist. Wenn das Tief nicht mehr ernsthaft getestet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...