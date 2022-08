Elisabeth Roider, MD, PhD, MBA, ist eine in Harvard und in der Schweiz ausgebildete, international renommierte Medizinerin und Wissenschaftlerin.Zug - Elisabeth Roider, MD, PhD, MBA, ist eine in Harvard und in der Schweiz ausgebildete, international renommierte Medizinerin und Wissenschaftlerin. Als Medizinerin und Wissenschaftlerin arbeitet sie am Universitätsspital Basel und an der Harvard Medical School. Ihre Arbeit hat zu verschiedenen hochrangigen Publikationen, Patenten und Auszeichnungen geführt. Als Partnerin und Chief Scientific...

