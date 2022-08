Die RWE Aktie ISIN: DE0007037129 zeigt einen volatilen Aufwärtstrend. Seit etwa zwei Monaten ist der Wert im Grunde steigend. So notierte die Aktie bspw. am 30. Juni noch bei 34,40 Euro. Das Hoch lag am letzten Donnerstag hingegen bei 43,95 Euro. Lediglich kleinere und manchmal auch etwas größere Korrekturen ließen den Kurs in der Vergangenheit etwas fallen. Da auch derzeit wieder einmal die Verkäufer Dominanz zeigen, könnte es in Kürze erneut interessant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...