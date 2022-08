Ab September halten Mitarbeiter von Assura in den Zweigstellen der Post in Aarau, Basel, Bern, Genf, Meilen, Morges, Zürich Enge und Zürich Oerlikon mit eigenen Beratungsstellen Einzug.Zürich - Die Post hat mit der Krankenkasse Assura einen weiteren Partner für ihre sogenannte Netzöffnungsstrategie gefunden. Ab September halten Mitarbeiter von Assura in den Zweigstellen der Post in Aarau, Basel, Bern, Genf, Meilen, Morges, Zürich Enge und Zürich Oerlikon mit eigenen Beratungsstellen Einzug. Zudem besteht die Möglichkeit, in weiteren rund 100 Postfilialen einen Beratungstermin...

Den vollständigen Artikel lesen ...