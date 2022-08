Interview: Renewables Yield erwarb kürzlich einen Anteil an Clearvise und will diese Beteiligung noch ausbauen. Damit einher geht eine Erweiterung der Geschäftsfelder. Neben Photovoltaik und Windkraft rücken auch Großspeicher und Wasserstoff in den Fokus. Dies soll sich auch im neuen Namen wiederspiegeln, wie das Management im Interview mit pv magazine erklärt.Christoph Strasser (links) und Martin Siddiqui sind seit Oktober 2019 als Co-CEOs der Pacifico Renewables Yield AG tätig. Foto: Pacifico Renewables Yield AG Sie haben einen Anteil von 21,9 Prozent an Clearvise erworben und wollen die Beteiligung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...