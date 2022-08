Die Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft kritisiert, dass in der obergerichtlichen Rechtsprechung Denkmalschutz Vorrang vor Photovoltaik hat und dadurch viele Anlagen nicht realisiert werden können. Jüngst hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt wieder in diesem Sinne geurteilt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt hat in einem neuen Urteil einem Eigentümer eine Photovoltaik-Anlage auf einem denkmalgeschütztem Dach verwehrt. Laut der Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat im Rahmen ...

