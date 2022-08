Der Leitindex Dow Jones Industrial fällt am Montag im frühen Handel um 0,76 Prozent auf 32 038,65 Punkte.New York - Die US-Börsen haben ihre Talfahrt vom Freitag gebremst fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,76 Prozent auf 32 038,65 Punkte, nachdem er zum Wochenschluss um rund 3 Prozent abgesackt war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 4031,71 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,69 Prozent auf 12 518,64 Zähler.

