Mit der neuen Finanzierung erhöht sich die Gesamtfinanzierung von deskbird seit Gründung auf 6,5 Millionen Dollar, was das Unternehmen zum bestfinanzierten SaaS-Startup für Workplace Management macht.St. Gallen - Das Schweizer Software-Startup deskbird gibt den Abschluss einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt. Mit der neuen Finanzierung erhöht sich die Gesamtfinanzierung von deskbird seit Gründung auf 6,5 Millionen Dollar, was das Unternehmen zum bestfinanzierten SaaS-Startup für Workplace Management macht. Fortyone und Rivus Capital führen die Runde...

